Саарбрюккен, Германия, , 10:07 — REGNUM В Германии началась борьба за должность председателя одной из старейших партий — Социал-демократической партии Германии, передает канал n-tv.

За этот пост сражаются 17 кандидатов. Их борьба приобрела формат телешоу: претенденты на роль лидера выступят одновременнно на 23 конференциях в различных городах Германии.

4 сентября в Конгресс-холле Саарбрюккена состоялся первый этап этой гонки. В распоряжении каждого участника было всего 9 минут и 20 секунд, чтобы представить себя местным избирателям и 700 зрителям, присутствовавшим в зале. Самым главным противником каждого из кандидатов стало ограниченное время, за которое сложно преподать себя в самом лучшем свете.

Председатель партии будет избран на съезде в декабре. Аналитики считают, что больше всего шансов стать новым лидером СДПГ у действующего вице-канцлера Олафа Шольца.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель СДПГ Андреа Налес ушла в отставку сразу после выборов в Европейский парламент 2019 года. Эта существующая с середины XIX века партия потеряла большое число сторонников в последние годы во всех землях Германии. Если раньше она сражалась на выборах за второе-первое места с «Христианско-демократическим союзом», то теперь она выпустила вперед «Зеленых» или «Альтернативу для Германии» (в зависимости от региона).