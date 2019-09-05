Киев, , 10:05 — REGNUM Представители предыдущей украинской власти негативно отреагировали на решение президента Зеленского ветировать закон о государственном признании молодежной националистической организации «Пласт», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 сентября.

В частности, бывший глава рады, действующий депутат от фракции Порошенко «Европейская солидарность» Андрей Парубий напоминает, что закон был принят еще 30 мая, а согласно конституции Украины, у президента есть всего 15 дней на то, чтобы выразить свои мотивированные предложения для повторного рассмотрения в парламенте.

«На сегодня президент Зеленский не имел права ветировать этот закон», — отмечает Парубий, добавляя, что это вето — «абсолютно антиукраинское решение».

«Пласт» — древнейшая и наибольшая украинская молодежная организация, которая воспитала генералов Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… и тысячи украинских лидеров… Многие воспитанники «Пласта» погибли в борьбе за Украину, также и на фронте современной российско-украинской войны», — подчеркивает бывший депутат Рады.

В завершение Парубий призвал народных депутатов парламента нынешнего созыва преодолеть вето президента (для этого необходимо минимум 300 голосов) и принять закон.

В организации «Пласт», в свою очередь, заявили о том, что готовы помочь депутатам доработать ветированный законопроект, подчеркнув, что речь идет о признании «более чем столетней деятельности движения и поддержание его развития во всем мире».

ИА REGNUM напоминает, что 4 сентября стало известно, что Зеленский ветировал закон о «национально-патриотическом» воспитании.

Претензии президента касаются того, что определение законом «Пласта» как единственной на Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ею государственной поддержки, что ограничит права других граждан страны.

По данным Верховной рады, в движение «Пласт» входит порядка 8 тыс. человек, особо популярна эта организация на Западной Украине.