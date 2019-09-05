Багдад, , 11:46 — REGNUM Организация Объединенных Наций подвергла власти Ирака критике за переселение свыше 300 семей из лагерей беженцев. В заявлении указывается, что возвращение может поставить под угрозу безопасность 1600 человек. Семьи, бежавшие от боевых действий и вспышек насилия в 2014 в северную провинцию Ниневию, теперь лишены своего убежища в лагерях для перемещенных лиц, которые правительство Ирака стремится закрыть. Об этом сообщает иракское новостное издание Al-Mashriq.

В заявлении ООН сообщается, что беженцы выразили опасения о своей безопасности, поскольку им поступали телефонные звонки с угрозами. Кроме того, большинство семей беженцев после разрушений в ходе военных действий больше не имеет жилых домов в районах своего происхождения. Сегодня более полутора миллиона человек в Ираке проживают в лагерях беженцев или недостроенных постройках по всей стране, спустя почти два года после того, как Багдад объявил об окончательной победе над силами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Координатор гуманитарной программы ООН в Ираке Марта Руедас заявила, что переселение беженцев часто происходит без всякого уведомления. Она также выразили обеспокоенность отсутствием координации и тесной связи между силами безопасности Ирака и международными гуманитарными организациями.