Ташкент, , 10:03 — REGNUM Заключенные в Узбекистане получили право участвовать в выборах, сообщили в министерстве юстиции республики со ссылкой на конституционные поправки.

Отмечается, что избирательное право получили заключенные, осужденные за преступления, которые не представляют большой общественно опасности.

Кроме того, в республике внесены изменения в закон «Об органах внутренних дел», согласно которым сотрудникам ОВД запрещается избираться в законодательные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Узбекистане пройдут выборы в парламент республики и местные представительные органы власти (маслихаты). В выборной кампании примут участие пять зарегистрированных партий.

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