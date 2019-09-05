* талибов — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, , 13:18 — REGNUM Официальные представители Министерства обороны Афганистана заявили, что на территории провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) в результате операции, проведенной Военно-воздушными силами Афганистана, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Мансур.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Военно-воздушных сил по уничтожению высокопоставленного командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории второго района города Кундуз.

По словам официальных представителей Министерства обороны Афганистана, Кари Мансур планировал организовать очередную атаку на столицу провинции. Его смерть является серьёзным ударом по силам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом регионе. В результате операции также было ликвидировано по меньшей мере восемь рядовых членов группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.