Кабул, , 11:38 — REGNUM 4 сентября официальные представители местных властей провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявили, что ночью 3 сентября Специальные силы Афганистана начали операцию по уничтожению боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории столицы региона.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», город Пули-Хумри подвергается активным атакам со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении последних четырех дней.

По словам официальных представителей местных властей провинции Баглан, операции Специальных сил Афганистана по уничтожению боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывается активная поддержка со стороны Военно-воздушных сил Афганистана.

Ряд источников сообщает, что на данный момент не удалось добиться особого прогресса в уничтожении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории города Пули-Хумри.

Источники утверждают, что некоторые местные жители взяли в руки оружие, чтобы оказать поддержу правительственным войскам.