Владивосток, 5 сентября 2019, 10:04 — REGNUM Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе откладывается из-за отсутствия чёткой позиции украинской стороны, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября, сообщает ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что процесс переговоров между Россией и Украиной об обмене удерживаемыми лицами близок к завершению. Он отметил, что во время ВЭФ может состояться несколько встреч с руководством РФ.
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