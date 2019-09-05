* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:38 — REGNUM 4 сентября официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан Седик Седики заявил, что афганское правительство обеспокоено последствиями соглашения между Соединенными Штатами Америки и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Седик Седики сделал это заявление на своей официальной странице в социальной сети «Twitter».

Официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан заявил, что афганское правительство желает получить определенные разъяснения по содержанию документа с целью изучить его последствия и предотвратить возможные риски.

Седик Седики также добавил, что правительство Афганистана полностью поддерживает любой прогресс, который позволит обеспечить прочный мир в Афганистане и положить конец продолжающейся войне, но основные опасения по поводу чернового варианта соглашения между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связаны с тем, как предотвратить негативные последствия и риски, которые оно может повлечь за собой.

Ранее специальный представитель США по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что было достигнуто принципиальное соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и затем в ходе своего рабочего визита представил его содержание руководству Афганистана.