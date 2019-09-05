Токио, , 13:09 — REGNUM В японском правительстве обеспокоены тем, что президент Южной Кореи Мун Чжеин занимает крайне жесткую позицию по отношению к Японии. Во многом это объясняется желанием южнокорейского президента скрыть коррупционные скандалы, связанные с его главным помощником.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин Korea.net

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», в Японии уверены, что Мун будет продолжать откровенно критиковать Токио в попытке остаться у власти. «Если президент уступит и смягчит отношение, его рейтинги сильно упадут. Подогревание антияпонских настроений — первый в списке инструмент в руках южнокорейских политиков», — заявил один из высокопоставленных японских чиновников.

Также существует мнение, что резкий выход Сеула из Соглашения об обмене разведанными с Японией (GSOMIA) является «экстренной мерой», чтобы «разрядить обстановку» со скандалами.