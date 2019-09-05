Токио, , 10:51 — REGNUM Япония не присоединится к антииранской коалиции США, направленной на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. Однако Япония рассмотрит вопрос о самостоятельном участии и, возможно, направит Морские силы самообороны, но в Баб-эль-Мандебский пролив. По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», несмотря на то, что Соединенные Штаты являются главным союзником Японии, у Токио также тесные экономические связи с Ираном, а японские фирмы являются основными покупателями иранской нефти (тем не менее после введения американских санкций ситуация несколько поменялась).Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отметил, что «вопрос с отправкой военных сил находится на рассмотрении» и правительство параллельно продумывает другие меры, которые могут быть эффективны для обеспечения безопасности плавания японских судов на Ближнем Востоке. «Проблему надо рассмотреть с разных сторон: и с позиций японо-американского альянса, и японо-иранских отношений», — отметил Суга.