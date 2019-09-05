Владивосток, , 09:56 — REGNUM Председатель правительства Малайзии Махатхир Мохамад сомневается в правильности выводов Совместной следственной группы, которая назвала виновных в крушении пассажирского самолёта Boeing MH17 в Донецкой области Украины в июле 2014 года. Премьер-министр считает, что после изучения обломков эксперты в состоянии определить тип ракеты, однако с полной уверенностью определить, кто именно стрелял, вряд ли возможно. Ведь после запуска ракеты установку можно переместить в другое место, отмечает политик.

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«Есть ряд вещей, которые мы не можем принять. В частности, это касается личности людей, которые произвели запуск ракеты», — заявил в интервью РИА Новости Мохамад.

Согласно выводам Совместной следственной группы, к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине причастны трое граждан РФ и один гражданин Украины — это Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Напомним, ранее правительства Малайзии Махатхир Мохамад неоднократно высказывал недовольство ходом расследования по делу о крушении пассажирского самолёта Boeing-777 на Украине. Он отмечал, что с самого начала расследование было направлено на обвинение Российской Федерации.

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Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Самолёт упал в районе села Грабово в Донецкой области Украины, расположенном примерно в 50 км от границы с Россией. На борту находились 298 человек: 283 пассажира из десяти стран мира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Расследование трагедии ведёт объединенная следственная группа, в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Следствие утверждает, что лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооружённых Сил РФ из Курска. В Мионобороны РФ эту информацию опровергли.

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