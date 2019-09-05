Джакарта, , 09:56 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство иностранных дел намерено провести международное совещание по цифровой дипломатии, сообщает Sindonews.

Ожидается, что встреча, которая называется «Региональная конференция по цифровой дипломатии» (RCDD), состоится на следующей неделе.

Глава департамента информации и средств массовой информации министерства иностранных дел Индонезии Листьяна Оперананта заявила, что в этой деятельности примут участие около 150 представителей правительства, экспертов в области цифровой дипломатии, ученых и сотрудников аналитических центров.

По её словам, участники прибудут из десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и шести стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно из Австралии, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Издание отмечает, что на конференции будет согласовано Джакартское послание о региональном сотрудничестве в области цифровой дипломатии, в котором, среди прочего, признается важность цифровой дипломатии, совместные обязательства по созданию сообщений и сотрудничество в области цифровой дипломатии между соответствующими заинтересованными сторонами, включая призывы к созданию сообщества, свободного от ложной информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии выбрало цифровую экономику в качестве одного из своих приоритетов на встрече G20 в Осаке (Япония) 28−29 июня 2019 года.

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