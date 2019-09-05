Киев, 5 сентября 2019, 09:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины вызвало временную поверенную в делах Венгрии на Украине Кристину Марфи и выразило ей протест в связи с высказыванием госсекретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея, сообщили 4 сентября в пресс-службе МИД Украины.
30 августа Азбей заявил о «кризисе гражданской войны» на Украине.
Слова венгерского чиновника якобы противоречат позиции ЕС и НАТО, членом которых является Венгрия, считают в пресс-службе.
Напомним, краеугольным камнем украинской пропаганды является игнорирование того факта, что против боевиков ВСУ в Донбассе воюют граждане Украины. Украинские политики и дипломаты предпринимают попытки выставить Россию стороной конфликта, хотя РФ является лишь гарантом выполнения Украиной Минских соглашений, призванных остановить кровопролитие в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал происходящее на Украине гражданской войной.
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