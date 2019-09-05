Тува, , 09:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин перед поездкой в Иркутскую область и официальным визитом в Монголию мог останавливаться в Туве.

Об этом сообщает портал «ТуваОнлайн» со ссылкой на источник в силовых структурах региона. По его словам, борт №1 был в аэропорту «Кызыл». При этом официально о приезде главы государства не сообщалось.

Местные жители заметили лишь министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБАлександра Бортникова, которые в сопровождении главы региона Шолбана Кара-оола посетили достопримечательности Кызыла.

Между тем, по словам последнего, Владимир Путин с монгольским президентом Халтмаагийн Баттулгой обсуждали наращивание партнёрства в том числе через Туву.

«Речь шла и о наращивании мощностей энергетического моста, и о стыковке наших железных дорог при строительстве ветки Курагино — Кызыл, и о автомобильном коридоре Россия — Монголия», — написал Кара-оол на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе двусторонних переговоров российский и монгольский лидеры подписали ряд соглашений, в том числе договор о дружбе и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

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