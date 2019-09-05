Владивосток, , 09:48 — REGNUM Отмена депутатской неприкосновенности на Украине может привести к отрицательным для страны последствиям, заявил 5 сентября председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Это (отмена неприкосновенности) может привести к очень пагубным и отрицательным последствиям для Украины», — сказал Медведчук.

По его словам, отмена неприкосновенности, против которой категорически возражала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», была «введена с нарушением закона о регламенте, нарушением основного закона — конституции».

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Верховная рада практически весь рабочий день посвятила рассмотрению изменений в Конституции, которые в парламент внес президент Украины Владимир Зеленский.

Парламентарии проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности и отправили на рассмотрение Конституционного суда многочисленные инициативы главы государства. Если КС подтвердит законность инициатив Зеленского, парламент сможет утвердить их, в случае если законопроекты поддержат 300 и более депутатов.

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