Шри-Джаяварденепура-Котте, , 15:01 — REGNUM Министр по вопросам развития мегаполисов и Западных провинций Шри-Ланки Чампика Ранавака на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что отмена 370 статьи конституции Индии, упразднившая особый статус штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар), обозначила движение страны в сторону унитарного государственного устройства. Он также добавил, что этот шаг лишает Индию морального права каким-либо образом комментировать ситуацию с недостаточной децентрализацией власти в Шри-Ланке.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», Индия активно вовлечена в процесс контроля за децентрализацией власти в Шри-Ланке на основании соглашения между двумя странами от 1987 года, которое, в частности, подразумевало создание Совета провинций. Напомним, что данный институт стал объектом споров между различными политическими силами Шри-Ланки.

Министерство по вопросам развития мегаполисов и Западных провинций Шри-Ланки также опубликовало пресс-релиз с разъяснением позиции правительства по данному вопросу.