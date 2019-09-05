Шри-Джаяварденепура-Котте, , 12:37 — REGNUM Президент Шри-Ланки Матхрипала Сирисена в ходе своего выступления на съезде Партии свободы Шри-Ланки (ПСШЛ), лидером которой он является, заявил, что необходимо выработать новый путь развития страны. Он также указал на то, что для достижения этой цели в рамках ПСШЛ будет создано новое политическое движение, деятельность которого будет направлена против коррупции, халатности и неэтичного поведения чиновников.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», Матхрипала Сирисена назвал патриотизм последним убежищем честного политика. Он также призвал членов ПСШЛ к мобилизации сил для того, чтобы одержать победу на выборах и сформировать правительство в 2020 году.

Кроме того, президент выразил сожаление в связи с недостаточной эффективностью института Совета провинций. Напомним, что 2 сентября Верховный суд Шри-Ланки в ответ на запрос Матхрипалы Сирисены постановил, что выборы в Совет провинций должны пройти после изменения избирательного законодательства, так как существующие правовые нормы являются недостаточными для обеспечения необходимого уровня прозрачности и четкости процедуры.