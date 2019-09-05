Нью-Дели, , 11:40 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении отменить свой сентябрьский официальный визит. Изначально посещение Индии израильским лидером было запланировано на 17 сентября. Главы двух стран также договорились о переносе даты поездки.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», отмена визита стала второй за последний год и вызвала неоднозначную реакцию у индийской и израильской общественности. В прошлый раз поездка, запланированная на апрель 2019 года, была отменена из-за ожесточенной предвыборной кампании в Израиле.

Нарендра Моди посетил Израиль в октябре 2017 года. Ответный визит Биньямина Нетаньяху был совершен в 2018 года. В этот раз отмену поездки связывают с обострением ситуации на северной границе Израиля и активизации борьбы против проиранской группировки «Хезболла».