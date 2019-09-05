Нур-Султан, , 09:44 — REGNUM Опасения демонстрантов в Казахстане, протестующих против строительства китайских предприятий, не имеют реальных оснований. Об этом заявил посол Китая в Казахстане Чжан Сяо, передает телеканал «Алма-Ата».

По его мнению, протесты могут быть провокацией, направленной против встречи лидеров Казахстана и Китая Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина. Дипломат считает, что за протестами стоят силы, которые пытаются разжечь негативное отношение населения к Китаю.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября десятки людей в Нур-Султане, Алма-Ате и Жанаозене вышли на акции протеста, связанные со строительство китайских предприятий.

В социальных сетях в республике была распространена информация о якобы строительстве 55 китайских предприятий, на которых будут работать только граждане КНР. Официальные источники отрицают эти данные и называют информационные вбросы провокацией.

Читайте ранее в этом сюжете: В МВД Казахстана прокомментировали проведение митинга в Жанаозене