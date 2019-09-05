Копенгаген, , 12:38 — REGNUM Правительство Исландии направило обращение датскому государству с просьбой вернуть часть собрания Арнамагнеанских рукописей, ныне хранящихся в Копенгагенском университете. В альманахе, который в настоящее время включен в список ЮНЕСКО, есть бесценные рукописи, описывающие эпоху викингов и средневековую Скандинавию.

Собрание было названо в честь его создателя — исландского филолога и историка Арни Магнуссена — который незадолго до своей смерти в 1730 году передал свой труд Копенгагенскому университету, где сам преподавал. Собрание состоит в основном из исландских произведений, и в 1965 году Фолькетинг принял решение передать часть альманаха Исландии. Процесс передачи начался в 1971 году и завершился лишь в 1997. На сегодняшний день на территории Исландии находятся 1600 рукописей, остальные 1400 до сих пор находятся в Копенгагенском университете — об этом пишет датская Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Инициативу запросить возвращение оставшихся рукописей предложила министр образования, исследований и культуры Исландии Лилия Алфредсдоттир. Министр также намерена встретиться со своей датской коллегой Ане Хальсбое-Йергенсен. «Представители Исландии проинформировали меня о желании вернуть большее число рукописей, чем было оговорено в 1986 году, однако не указали, какое именно», — заявила датский министр.