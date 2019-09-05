Копенгаген, , 15:11 — REGNUM Правительство Дании намерено увеличить ежегодное финансирование датских регионов в 2020 году на 220 млн долларов — об этом говорится в экономическом соглашении, которое правительство заключило с представителями регионов.

В соглашении также есть положение об отмене принципа, когда датские муниципалитеты обязаны были каждый год сокращать свой бюджет на 1% с тем, чтобы правительство само могло распоряжаться этими средствами. Причиной повышения финансирования регионов является намерение правительства предоставить местным властям возможность улучшить сферу здравоохранения в своих регионах — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Сопредседатель организации Danske Regioner Улла Астман положительно отозвалась об инициативе правительства увеличить финансирование регионов. «Сфера здравоохранения испытывает сильное давление, в том числе потому, что появляется все больше пациентов с хроническими заболеваниями и растут расходы на медикаменты. Однако с подписанием этого соглашения у регионов появляется возможность улучшить ситуацию в медицинских учреждениях» — заявила Астман.

Партии «единого списка» и Датская народная партия проголосовали против принятия этого соглашения.