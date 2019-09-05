Додома, 5 сентября 2019, 09:44 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули подписал три законопроекта, принятых на 15-й сессии парламента страны. Об этом, как передает газета Nipashe, сообщил спикер парламента Танзании Джоба Ндугаи.
По его словам, законопроекты коснутся санкционирования использования бюджетных средств, внесения поправок в различные существующие законы, а также будет введен закон о финансах.
Ндугаи отметил, что все законопроекты получили одобрение президента и с 3 сентября вступили в силу.
Кроме того, парламент Танзании планирует выпустить декларацию о поздравлении президента Магуфули с избранием на должность председателя Сообщества развития юга Африки (САДК), а также с успешным проведением 39-го конгресса организации.