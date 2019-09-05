Могадишо, , 11:33 — REGNUM Террористы в Сомали стремятся взять на себя бразды правления в стране путем участия на выборах. Достигнуть этой цели они планируют путем давления и запугивания глав сомалийских кланов. Во главе различных регионов Сомали находятся кланы, которыми управляют старейшины. Именно старейшины кланов определяют «списки кандидатов» на выборы, куда они посылают своих приближенных лиц. Террористы «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно призвали старейшин кланов, участвующих в выборах, прийти к ним и «покаяться».

Те старейшины, которые прислушались к призыву, опасаясь репрессий, буквально в течение 20 дней были заложниками в секретных местах по всей стране. Встреча стала планом гражданской активности «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предусматривающим молчаливый захват власти через проведение искусственных выборов путем запугивания и подкупа. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Shabait.

«Они дали нам одежду и деньги и даже пообещали выплачивать нам 300 долларов США каждый месяц при одном условии: мы делаем то, что нам приказывают. Они сказали нам, что страну захватывают неверные и что мы должны ее спасти. Мы все еще ждем их приказа», — сказал глава клана, который пожелал остаться анонимным.

С учетом изменений, при нынешней избирательной системе Сомали старейшины выбирают депутатов, которые в свою очередь избирают президента. В предыдущих избирательных моделях кланы напрямую выдвигали кандидатов в президенты. Некоторые из старейшин, принимавших участие в действиях террористов, говорят, что боевики планируют применить силу, чтобы заставить старейшин выдвинуть своих кандидатов в парламент в 2020 году. Единственный способ, при котором действия этих старейшин будут высоко оценены террористами, — это если Сомали удастся организовать выборы с одним кандидатом в президенты.