Киев, , 09:39 — REGNUM Новым «смотрящим» от президента Зеленского за Киевом может стать бывший генеральный продюсер телеканала «1+1», депутат парламента от «Слуги народа» Александр Ткаченко.

Об этом заявил в эфире украинского телевидения 5 сентября политолог Павел Нусс, комментируя решение Кабмина Украины уволить с должности главы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко.

Эксперт заявил, что новое правительство, по сути, уничтожает право Киева на самоуправление и своими действиями провоцирует открытый протест со стороны жителей столицы Украины.

«Поняв, что одновременно перевыборы всех местных советов провести невозможно, Зеленский решил получить контроль над основными городами-миллионниками, и Киев является наиболее лакомым куском», — отмечает Нусс.

ИА REGNUM отмечает, что Александр Ткаченко на выборах 21 июля был избран народным депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа». Поскольку по закону он не может совмещать телевизионную деятельность с работой в исполнительном органе, 16 августа было принято решение об увольнении с должности на телеканале «1+1».

Накануне правительство согласовало увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Увольнение еще должен утвердить президент Зеленский. При этом Кличко останется избранным мэром столицы Украины, но всеми финансовыми вопросами распоряжается именно глава КГГА.