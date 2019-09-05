Найроби, , 16:17 — REGNUM Кения стремится отложить долгожданное для Сомали слушание территориального спора менее чем за неделю до его начала. Кенийские власти пытаются оттянуть начало процесса в Международном Суде с целью надавить на сомалийские власти, чтобы они пошли на мировое соглашение без рассмотрения спора, так как не считают саму ситуацию территориальным спором. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

«Из-за исключительных обстоятельств, вызванных необходимостью подбора новых представителей кенийской стороны в Суде для защиты своей позиции по спору, Кения просит отложить рассмотрение этого вопроса на неопределенный срок», — сообщила Генеральная прокуратура Сомали в своем заявлении. По плану, слушание должно состояться 9−13 сентября в Международном Суде ООН в Гааге.

Обе страны претендуют на владение территорией, площадью почти в 150 000 квадратных километров (57 915 квадратных миль) вглубь от побережья Индийского океана, которая, по некоторым данным, богата нефтью и газом, а также там распространена морская ловля тунца. В 2014 году правительство Сомали обратилось в суд, чтобы оспорить соглашение 2009 года, которое установило его морскую границу вдоль широтных линий, простирающихся на 450 морских миль в сторону Индийского океана. Кения же отвергает претензии своего соседа.