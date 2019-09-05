Аддис-Абеба, , 15:41 — REGNUM Лидеры Демократической партии Амхара (ADP) считают, что государственные средства массовой информации Эфиопии по распоряжению властей вместо того, чтобы использовать свои ресурсы в качестве инструмента для освещения благосостояния страны, разнообразия ее жизни и чувств жителей, сосредоточили внимание на создании культа личности премьер-министра Абия Ахмеда. В ADP заявляют, что такая практика не только не приносит пользу обществу, но и может способствовать развитию популизма и помешать достижению устойчивого развития страны и мира. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

Партия также осудила тот факт, что в стране создается диктатура, поскольку назначения на различные административные должности в Аддис-Абебе и на государственные посты основаны на интересах и решениях отдельного лица. Все текущие «изменения» в стране в ADP рассматривают, скорее, как нерешительные меры Абия Ахмеда по проведению в стране реформ и попытку удержаться за власть, чем реальные цели, направленные на высокий экономический результат.

В отношении своей борьбы за права народа амхара ADP заявила, что их крупная этническая группа стала уязвимой для нападений, так как власти делают амхарских политиков объектами ненависти среди населения, и партия призвала силы, вовлеченные в таких действиях, впредь воздерживаться от этого. Партия также призвала к немедленному освобождению тех амхарских политиков, которые были незаконно арестованы. В качестве примера угнетения в партии привели факт, что радикальные националисты (этнические оромо) претендуют на исключительное право на Аддис-Абебу. А новое движение, которое работает над созданием этнической православной церкви оромо, заявило, что все церкви в Аддис-Абебе должны перевести свои услуги на язык оромо, потому что «Аддис-Абеба принадлежит оромо».