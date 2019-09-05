Аддис-Абеба, , 15:05 — REGNUM По словам Специального посланника премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда в Судане, участие Эфиопии в восстановлении мира и стабильности в Судане продемонстрировало ее приверженность делу стабилизации региона. Специальный посланник Мохамуд Дирир заявил, что участие Эфиопии в мирном процессе было «жизненно важной задачей, которая была выполнена с достоинством, профессионализмом и честностью». По словам специального посланника, «Судан доверяет Эфиопии и искренне чувствует, что только Эфиопия может быть посредником, у которого нет скрытых интересов в стране». Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

«У нас большое уважение и давние исторические отношения, которые связывают нас с суданским народом и правительствами. Эфиопия и Судан являются не только соседями, но и имеют общую судьбу» — добавил Дирир. Специальный посланник сказал, что Эфиопия прислушалась к народу Судана, приняла его заботы, желания и стремления реализовать демократию и мирный переход к гражданскому праву. Посредничество Эфиопии позволило достигнуть мира в Судане в кратчайшие сроки и без каких-либо проблем.

Отвечая на вопрос о нынешнем премьер-министре Судана Абдалле Хамдоке, посланник отметил, что «Хамдок — человек добросовестный, человек, который верит в Судан и постоянно занимается проблемами этого региона. Он — тот человек, у которого есть необходимый калибр, чтобы провести Судан через этот критический момент в истории».

По мнению Дирира, участие Эфиопии в мирных процессах в Сомали и Южном Судане также вытекает из глубокого понимания страной положения дел в регионе. «Участие в процессах обеспечения мира и стабильности в регионе является ключевой частью внешней политики Эфиопии», — добавил специальный посланник.