Богота, , 11:37 — REGNUM Один из бывших лидеров повстанческой группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC) Хесус Сантрич объявил о создании союза с партизанами другой леворадикальной группировки «Армия национального освобождения Колумбии» (ELN). Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

В своём видеообращении Сантрич также заявил, что единственным выходом из вооружённого противостояния могут быть новые переговоры, участниками которых должны стать все повстанческие группировки, в частности ELN.

«Государство, не выполняющее свои обязательства [в рамках мирного соглашения 2016 года], не заслуживает уважения ни международного сообщества, ни собственного народа», — обозначил Сантрич.