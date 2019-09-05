Монтевидео, , 14:25 — REGNUM Из всех кандидатов в президенты Уругвая наибольшим доверием пользуется представитель правящей левоцентристской коалиции «Широкий фронт» Даниэль Мартинес. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на исследование консалтинговой компании Factum.

За Мартинеса на октябрьских выборах готовы отдать голос 39% опрошенных. Его ближайший соперник, представитель правой «Национальной партии» Луис Лакалье имеет 21% поддержки, Эрнесто Тальви от «Партии Колорадо» — 21%, бывший главнокомандующий Гидо Манини — 12%.

На вопрос: «Кто из кандидатов стабилизирует экономическую ситуацию?» 35% опрошенных ответили: «Мартинес», 25% — «Тальви», 21% — «Лакалье», 8% — «Риос».

Всеобщие президентские выборы в Уругвае состоятся 27 октября.