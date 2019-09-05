Тбилиси, , 09:30 — REGNUM Президент Венгрии Янош Адер прибыл с официальным визитом в Тбилиси, где его встретили представители администрации президента и МИД, сообщает 5 сентября издание «Новости-Грузия».

В рамках визита Адер встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Стороны планируют обсудить вопросы сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.

Посол Грузии в Венгрии Заал Гогсадзе заявил, что Будапешт является активным сторонником интеграции Грузии с НАТО и Евросоюзом. Президент Венгрии планирует также посетить районы, граничащие с Южной Осетией.

Отметим, президент Венгрии Янош Адер будет находиться в Грузии с официальным визитом с 5 по 6 сентября. 30 июля 2019 года пресс-спикер президента Грузии Хатия Моисцрапишвили заявил, что отношения между странами выходят на новую фазу развития.