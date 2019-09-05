Мехико, 5 сентября 2019, 11:24 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор вновь подтвердил, что первостепенной целью его правительство является искоренение коррупции и безнаказанности. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Глава государства назвал коррупцию и безнаказанность корнем всех проблем Мексики.
Лопес Обрадор отметил, что, с тех пор как он пришёл к власти, «политика борьбы с коррупцией всё больше претворяется в жизнь». В частности, отметил президент, «обозначилось разделение экономической и политической власти, а нынешнее правительство представляет всех своих граждан независимо от идеологической и языковой принадлежности, сексуальной ориентации, социально-экономического статуса и других различий».