Белград, , 15:47 — REGNUM Премьер-министр Сербии Ана Брнабич после встречи с президентом Швейцарии Ули Маурером заявила, что сотрудничество между Швейцарией и Сербией в последние годы основано именно на таких приоритетах как инвестиции в образование, наука, исследования и разработки, инновации и цифровизация. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Брнабич напомнила, что Сербия, благодаря Швейцарии, создала первый научно-технологический парк в Белграде, в котором в настоящее время работают более 700 инженеров из 70 компаний.

«В настоящее время мы инвестируем более 100 миллионов евро в инфраструктуру НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), мы завершаем создание научно-технического парка в Нови-Саде и строим научно-технический парк в Нише. Швейцария продолжит делиться своим опытом в поддержании научно-технических парков», — сказала Брнабич.

По ее словам, на встрече было принято решение, что в будущем Швейцария и Сербия будут организовывать встречи два раза в год, на которых, помимо политических тем, будет обсуждаться сотрудничество бизнесменов обеих стран с целью увеличения инвестиций в области исследований и разработок технологий в Сербии.