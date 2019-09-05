Новосибирск, , 09:27 — REGNUM В Новосибирской области окончено следствие по делу в отношении барабинских подростков, которые избили несовершеннолетних, сообщает региональная прокуратура.

Государственный обвинитель попросил назначить им обязательные работ на срок от 130 до 150 часов. Последнее слово подсудимых запланировано на 11 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в интернете появилась видеозапись из новосибирского города Барабинска, на котором было видно, как подростки жестоко избивают несовершеннолетнего. Выяснилось, что ролик был не единственным. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ).

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