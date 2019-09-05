Белград, , 14:19 — REGNUM Правительство Сербии на своей последней сессии приняло решение создать целевую группу по сотрудничеству с ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), которой поручено следить за выполнением рекомендаций организации по улучшению избирательного процесса. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Председателем целевой группы назначен вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

Согласно документу, принятому правительством на заседании, группа будет сотрудничать со всеми соответствующими органами власти и международными организациями, участвующими в совершенствовании избирательного процесса. Каждые шесть месяцев они будут представлять отчет в соответствующие органы исполнительной власти и ассамблею.

Объявляя о создании группы, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что сразу после выборов 2016 года правительство подписало с Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека трехлетнюю программу по улучшению условий выборов и атмосферы, в которой они будут проводятся.