Белград, , 16:11 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич встретился с представителем Всемирного еврейского конгресса — исполняющим обязанности генерального директора Марамом Штерном. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Президент Сербии подчеркнул важность Всемирного еврейского конгресса как организации, борющейся за права евреев во всем мире. Он напомнил, что Сербия является первой страной в регионе, которая приняла специальный закон о реституции имущества жертв Холокоста без живых законных наследников.

Исполняющий обязанности генерального директора Всемирного еврейского конгресса, в свою очередь, заявил, что принятие закона о реституции стало важным шагом и в данном случае Сербия выступила в качестве примера для подражания во всем мире.

Штерн подчеркнул, что конгресс высоко ценит и поддерживает президента Вучича и сербское руководство за работу проделанную для позиционирования евреев и их культуры, а также за хорошие отношения Сербии с Израилем.