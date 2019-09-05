Загреб, , 14:05 — REGNUM Президент Ассоциации сербов (сербских беженцев) Миодраг Линта раскритиковал высказывание президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, когда она на церемонии 80-й годовщины начала Второй мировой войны заявила, что хорватский народ в соотношении со своей численностью, внес наибольший вклад в победу над нацизмом. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Грабар-Китарович в очередной раз произносит лживые слова в угоду международному сообществу, продолжая вести при этом свою пропагандистскую деятельность. Всем хорошо известно, что до осени 1943 года подавляющее большинство хорватов воевало на стороне нацистского Независимого Государства Хорватия и Третьего Рейха», — сказал Линта.

Он добавил, что Колинда Грабар-Китарович и многие хорватские политики, интеллектуалы, церковные сановники и большинство хорватского народа забывают одну «великую и неоспоримую истину» о том, что без массового участия сербов в партизанских отрядах и без сербов как конституционного народа государство Хорватия не существовало бы.

«Решение ЗАВНОХ (Земельное антифашистское вече народного освобождения Хорватии — антифашистское партизанское движение в Хорватии в годы Второй мировой войны) от 14 октября 1943 года в пункте 8 гласит: «Нет, не должно быть, и не будет Хорватии, в которой сербам не было бы гарантировано полное равенство с хорватами», — напомнил Линта, указав на то, что данный пункт был частью конституции Республики Хорватии 1990 года.