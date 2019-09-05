Белград, , 15:13 — REGNUM Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, комментируя ситуацию, в которой Россия и Сербия не были приглашены на церемонию 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше, заявил, что пересмотр истории не только кощунственен, но и опасен. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«По поводу проведения в Польше 80-й годовщины со дня начала Второй мировой войны, думаю, что как раз в первый день учебного года, те, кто не пригласил Россию и Сербию на церемонию, по своим политическим взглядам показали себя двоечниками, которые плохо изучали историю в школе», — сказал посол России.

Боцан-Харченко также добавил, что на сегодня существует еще такая проблема, как усиление тенденции к оправданию действий нацистских преступников и их сообщников. По словам посла, данное явление нельзя игнорировать, чтобы снова не повторилась трагедия Второй мировой войны.