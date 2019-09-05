Киев, , 09:16 — REGNUM Решение Кабинета министров снять Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации политически возвращает Украину в эпоху «позднего Януковича».

Об этом в эфире украинского телевидения заявил политолог Виктор Уколов.

Эксперт напомнил, что в период президентства Януковича (2010−2013 гг.) председатель Киевской горгосадминистрации был назначен центральной властью, а не избран — «поэтому он был послушным Януковичу и наделал много глупостей».

Теперь, отмечает Уколов, мэр Киева будет отдельно, а глава КГГА, который будет распоряжаться бюджетом в столице Украины — отдельно, назначен Зеленским или «каким-то чертом».

«Советую Виталию Кличко срочно выбирать исполком Киевсовета и забирать все счета в руки общины Киева. Хотя, в принципе, решение Кабинета министров нарушает решение Конституционного суда, по которому КГГА должен управлять избранный мэр Киева», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 4 сентября новое правительство Украины согласовало освобождение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Сам Кличко заявил, что Зеленский и его соратники пытаются ввести прямое президентское правление, и лишить киевлян права избирать власть. Он также заявил о готовности защищать свои интересы в суде.

Поздним вечером 4 сентября стало известно, что председатели депутатских фракций Киевского городского совета обратились к Зеленскому с просьбой назначить Виталия Кличко на пост главы КГГА.