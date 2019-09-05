Приштина, , 10:41 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Косово подписала соглашение с Представительством Европейского союза и министерством иностранных дел Косово о проведении наблюдения на досрочных парламентских выборах.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», соглашение было подписано главой ЦИК края Вальдете Дакой, секретарем МИД Косово Фитимом Садику и заместителем руководителем представительства ЕС в Косово Риккардо Серри.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Косово пройдут 6 октября. Решение об их проведении было принято в связи с отставкой премьер-министра Косово Рамуша Харадиная после вызова в Специальный Трибунал по Косово в Гааге. После выборов партией или коалицией-победительницей будет предложен кандидат на пост премьер-министра.