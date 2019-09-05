Скопье, , 10:53 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров принял участие в панельной дискуссии «Западные Балканы — европеизация, демократизация, разделенная ответственность» в рамках Стратегического форума в словенском городе Бледе.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в своем выступлении Димитров подчеркнул необходимость ускоренной интеграции Северной Македонии и всего региона в ЕС.

Македонский дипломат заявил, что Брюссель должен подтвердить слова о своей заинтересованности и после 10 лет рекомендаций Европейской комиссии к началу переговоров Европейский совет должен принять положительное решение по его стране.

Напомним, решение о том, начнет ли ЕС переговоры о вхождении с Албанией и Северной Македонией будет принято на заседании Европейского совета 18 октября.