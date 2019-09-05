Скопье, , 14:01 — REGNUM Македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) опубликовала заявление, в котором говорится, что «государство и граждане беднеют, а неэффективная экономическая политика, рост налогов, преступность и коррупция у власти снижают производительность в реальном секторе».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», представители оппозиции подтверждают свои слова данными государственного статистического агентства Северной Македонии, согласно которым занятость на июнь 2018 снизилась на 2,5% в сравнении с прошлым годом, а ВВП за тот же период снизилось на 211 миллионов евро (примерно 15 миллиардов рублей).

Представители ВМРО заявляют, что эти цифры являются свидетельством развала экономики и обвиняют в падении ВВП и росте безработицы премьер-министра страны Зорана Заева: «Зоран Заев — виновник плохих экономических результатов. Он увеличил налоги, что непосредственно привело к выводу инвестиций из страны в соседние страны и уходу от налогов», — говорится в заявлении ВМРО.