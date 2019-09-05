Скопье, , 13:50 — REGNUM 3 сентября в рамках Стратегического форума в словенском городе Бледе Специальный представитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер заявил, что помощь Албании и Северной Македонии в открытии переговоров о вступлении в ЕС, по возможности в октябре этого года, является одной из его главных задач.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», другой задачей Вашингтона, по словам Палмера, является возвращение Косово и Сербии за стол переговоров и полная нормализация отношений между двумя республиками.

«Мы не раз слышали из этого региона и от наших партнеров и союзников, что США не присутствовали в достаточной мере на Западных Балканах, не были в достаточной мере вовлечены в происходящее, поэтому моя цель выполнить эту роль — присутствовать», — заявил Палмер.