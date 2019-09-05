Владивосток, , 09:09 — REGNUM Россия рассчитывает на положительный ответ со стороны Японии на предложение о полной отмене визового режима между странами для туристических поездок. Такое заявление сегодня, 5 сентября, на встрече с главой МИД Японии Таро Коно в рамках Восточного экономического форума сделал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я надеюсь, что наши японские коллеги рано или поздно согласятся с нашими предложениями по визам», — сказал глава российского федерального ведомства.

Орешкин уверен, что такой шаг будет способствовать выполнению задачи по увеличению числа гуманитарных обменов между двумя странами.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что власти Японии прорабатывают возможность отмены краткосрочных въездных виз для граждан России, когда период пребывания в стране не превышает 90 дней, СМИ сообщали в середине февраля 2019 года. В этом случае гражданину РФ достаточно будет заранее зарегистрировать данные своего загранпаспорта в японском консульском учреждении. Кроме того, предполагалось разрешить и многократный безвизовый въезд в течение определенного установленного срока.

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