Джакарта, , 09:07 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто подчеркнул, что в случае въезда на территорию страны лидера движения за свободное Папуа Бенни Венда он будет арестован, сообщает информационное агентство Antara.

«Если Бенни Венда прибудет в Индонезию, я арестую его», — заявил Виранто во время пресс-конференции по ситуации в Папуа.

Напомним, лидера движения за свободное Папуа Бенни Венда в 2002 году был приговорен к 25 годам лишения свободы по различным обвинениям, в том числе за мобилизацию толпы для поджога полицейского участка. В том же году Бенни Венда сбежал из тюрьмы. В 2003 году ему и нескольким членам его семьи было предоставлено убежище в Великобритании, где он проживает в настоящее время.

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