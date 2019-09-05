Иерусалим, , 10:37 — REGNUM 4 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с 1998 года посетил город Хеврон, где принял участие в церемонии памяти жертв еврейских погромов в Подмандатной Палестине. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, в ходе своего выступления глава правительства заявил о намерении продолжать застройку еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

«Евреи никогда не уйдут из Хеврона, этот город у нас нельзя отнять», — подчеркнул премьер Нетаньяху. В планах израильского правительства дальнейшая застройка и развитие еврейских поселений как вблизи Иерусалима, так и в Иудее и Самарии.

Визит премьера Нетаньяху вызвал недовольство со стороны палестинцев. В арабских поселениях прошли демонстрации, на которых протестующие сожгли фотографии главы правительства Израиля.