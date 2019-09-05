Иерусалим, , 13:49 — REGNUM 4 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил третий по счету министерский портфель. По сообщениям израильского информационного портала Kipa, глава правительства возглавил министерство социального обеспечения.

Решение о передаче премьеру Нетаньяху министерских полномочий было принято после вынужденной отставки главы министерства социального обеспечения Хаима Каца. Экс-министру были предъявлены обвинения в мошенничестве, в связи с чем он принял решение покинуть министерское кресло.

Таким образом, глава израильского правительства одновременно является министром обороны, министром здравоохранения и министром социального обеспечения. Напомним, что ранее премьер Нетаньяху возглавлял МИД Израиля, однако отказался от данного поста в пользу Исраэля Каца.