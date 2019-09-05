Джакарта, , 08:49 — REGNUM Правительство Индонезии приняло решение снять интернет-блокаду в 29 округах в провинциях Папуа и Западное Папуа, сообщает информационное агентство Antara.

Исполняющий обязанности главы бюро по связям с общественностью министерства связи и информационных технологий страны Фердинандус Сету заявил, что восстановление доступа к интернету в регионе будет осуществляться поэтапно.

Известно, что уровень интернет-ограничений был снижен в ряде округов и районах в Папуа. Правительство страны разблокировало интернет-услуги в 19 округах и десяти районах провинции Папуа. Доступ в интернет вернули также в десяти районах провинции Западное Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки вспыхнули 19 августа в индонезийской провинции Западное Папуа. Жители требуют от властей провести референдум о независимости Папуа.

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