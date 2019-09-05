Грозный, , 08:42 — REGNUM В Чечне назначен новый мэр города Аргуна. Им стал Хас-Магомед Кадыров. Его кандидатуру утвердили в ходе открытого голосования депутаты местного совета. Об этом сообщил 4 сентября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он присутствовал на внеочередном заседании совета и поблагодарил депутатов за правильный выбор. По словам Кадырова, у нового мэра есть все необходимые качества, для того чтобы вывести развитие города на новый уровень. Это показал уже первый месяц его работы на посту градоначальника после назначения его исполняющим обязанности главы Аргуна.

«С конца июля Хас-Магомед Кадыров временно исполнял обязанности мэра. Только за один месяц нахождения его в этой должности облик Аргуна стал меняться в лучшую сторону, город выглядит чище и ухоженнее. Сразу видно, что Хас-Магомед со всей ответственностью приступил к работе», — написал чеченский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отмечал, что новый мэр Аргуна Хас-Магомед Кадыров является дальним родственником Рамзана Кадырова и назначен на должность мэра не из-за родственных связей, а благодаря своим управленческим талантам.

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