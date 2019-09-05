Москва, , 08:40 — REGNUM Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов досрочно проголосовал на выборах в Московскую городскую думу, сообщается на официальном сайте органа.

В информации отмечается, что в единый день голосования 8 сентября Федотов будет работать в составе мониторинговой группы СПЧ в Башкирии.

«Все последние годы мне приходится участвовать в мониторинговой рабочей группе, которая занимается выборами. И в день голосования я, как правило, оказываюсь далеко от дома, поэтому всегда голосую досрочно», — заявил Федотов.

Он предположил, что правом досрочного голосования воспользуются многие из его коллег по СПЧ.

Также Федотов выразил надежду на появление возможности для электронного голосования, которая позволит ему принять участие в выборах в день их проведения из любой точки мира.