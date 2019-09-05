Владивосток, , 08:40 — REGNUM Соединённые Штаты вмешиваются во внутренние дела Китая и Россия, причём предпринимают такие попытки регулярно. Об этом сегодня, 5 сентября, в ходе встречи с молодыми дипломатами на полях Восточного экономического форума заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Мы наблюдаем это вмешательство регулярно, с разной степенью активности и с использованием разных технологических и иных возможностей, — подчеркнула дипломат, добавив, что аналогичная картина наблюдается и в отношении Китая.

Захарова добавила, что США считают возможным делать заявления по целому ряду вопросов, которые являются внутренним делом Китая. При этом, по её словам, с подобными заявлениями Вашингтон выступает тогда, когда США «нужно показать свое доминирование в отношениях с Китаем».

В данной ситуации России и Китаю следует занять принципиальную позицию о недопустимости вмешательства кого-то ни было в чьи-либо внутренние дела, уверена официальный представитель МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Китай уже неоднократно призывал власти Соединённых Штатов прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и внутренние дела Китая. Последний раз такая реакция со стороны МИД КНР последовала на слова главы пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус, которая ранее рассказала о встрече американских дипломатов с лидерами сепаратистов в Гонконге.

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